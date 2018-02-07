Бизнесмен из Уфы попал в список коммерсантов, скрывающихся за рубежом

Им оказался уфимец Азамат Кильдигушев, ранее возглавлявший общественную организацию «Национальная библиотека Республики Башкортостан».

В списке российских предпринимателей, которые скрываются за границей от необоснованного, по их мнению, уголовного преследования в России, но готовых вернуться в страну, есть предприниматель из Уфы Азамат Кильдигушев, пишет «КоммерсантЪ-Уфа». Список с именами известных бизнесменов передал Владимиру Путину кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов.

Отметим, что в этот список наряду с Кильдигушевым вошли также Алексей Бажанов,

бывший замминистра сельского хозяйства РФ, Сергей Капчук, бывший депутат Свердловской областной думы и гендиректор ООО «Подшипниковый завод № 6», Георгий Трефилов, основатель и бывший совладелец холдинга «Марта» и другие.