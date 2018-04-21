Неделя в Башкирии: ЧП в Стерлитамаке, Белый, финал в ЖХЛ и Прямая линия

В четверг, 19 апреля, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел прямую линию в телеэфире. В течение 2,5 часов он отвечал на вопросы телезрителей, в том числе высказал оценку событий в Стерлитамаке. Интересным был его ответ о ситуации в футболе и хоккее в Башкирии.