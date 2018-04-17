В Башкирии шутку Руслана Белого о Салавате приравняли к рисункам Шарли Эбдо

Сегодня, 17 апреля, соцсети заполонили гневные послания, адресованные известному стендап-комику Руслану Белому, который в эфире своей новой программы «Комик в городе» целых 25 минут шутил по поводу различных тем, связанных с Уфой.

Примечательно, что свое выступление Руслан Белый начал с посыла о том, что «Казань сделана из вашей старой мебели», таким образом, удовлетворив самолюбие уфимцев. Дальше его шутки коснулись башкирского меда, башкирского алфавита и, что самое опасное, - личности национального героя башкир Салавата Юлаева.

– Не хочу сейчас разрушить вашего героя, но не знаю, задумывались вы об этом или нет: по факту же он бандит. Я имею в виду, что он разбойник. Да, он поднял восстание против существующей власти, против Екатерины II, правление которой считается вообще расцветом российской империи. Это она Крым присоединила, благодаря ей, блин, он исторически наш, – заявил Руслан Белый. – Может, мы просто не будем так быстро ставить героям памятники? Может быть, посмотрим, как они существуют при разных политических строях? Вот смотрите, например, Пушкин. Он при российской империи был герой? Герой. В советское время герой? Герой. Все, достоин памятника.

Шутки про Салавата Юлаева и его коня в записи его выступления звучат на 8.50 и 11.20 минутах. Ничуть не слабее Руслан Белый прошелся по Земфире Рамазановой и Рудольфу Нурееву, пошутив насчет их сексуальной ориентации, однако за них никто из башкир вступиться не подумал.

Начиная со вчерашнего дня в соцсетях набирает обороты флешмоб #Салаватнебандит, участники которого требуют, чтобы Руслан Белый публично принес свои извинения жителям республики. При этом в нем участвуют, в том числе, и такие известные люди, как силач Эльбрус Нигматуллин, общественник и руководитель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азат Бадранов и другие. В пылу спора уже прозвучали предложения запретить Руслану Белому въезд на территорию Башкирии, если он не станет извиняться. Его шутку про Салавата приравняли к печально известным карикатурам французского журнала Шарли Эбдо.

Впрочем, справедливости ради, нужно отметить, что в соцсетях появились также и сообщения в защиту Руслана Белого, авторы которых – также известные медиаперсоны призывают оскорбленных башкирских активистов включить свое чувство юмора и направить свою энергию в мирное русло.

Комментария от Руслана Белого по этому поводу пока не последовало.

Напомним, не так давно на телеканал ТНТ уже обижались ингуши. Тогда неудачной оказалась шутка про эскорт-спутницу гостей из Сургута. Екатерина Скулкина извинялась перед жителями Ингушетии, а генеральный директор Comedy Club Андрей Левин даже посещал постоянное представительство Ингушетии в Москве, чтобы принести публичные извинения за шоу.

А вы как считаете, теперь шутить надо с оглядкой?