Как “Агидель” выиграла первый матч финала ЖХЛ в Уфе

Это история, это финал и это лучший женский хоккей, который может быть в России. Женскому хоккею не нужно ничего доказывать, что здесь все так же серьезно, как и в КХЛ, что здесь тоже есть мастера. Еще раз - это финал и он по определению обязывает к лучшей игре и организации.