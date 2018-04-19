Рустэм Хамитов: Надо освободить учителей от писанины

- Причин случившегося много, - продолжил глава республики. - Не только и не столько интернет. Отношение к детям, к особенным детям должно быть другим. То, что называется травлей, имеет свою оборотную сторону. Эти ребятишки не выдерживают такого давления и идут на такие поступки. Интернет - это вторичное. Недостаток любви - главное - в семье, в школе.