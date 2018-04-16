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Верховный суд Башкирии не восстановил Виталия Буркина в статусе адвоката

16 апреля 2018, 17:31
Верховный суд Башкирии подтвердил отказ Кировского районного суда Уфы в восстановлении Виталия Буркина в статусе адвоката.

Решение было вынесено сегодня, 16 апреля. Бывший адвокат намерен бороться дальше.

- Я буду добиваться своего и намерен обратиться в кассационную инстанцию Верховного суда Башкирии. Если там не получится, то в Верховный суд России, - сообщил он нашему корреспонденту.

Напомним, известный правозащитник Виталий Буркин был лишен статуса адвоката за резкие публичные высказывания в адрес представителей судейского сообщества. Это произошло в октябре прошлого года и наделало шумиху в том числе и в федеральных СМИ.

11 апреля текущего года был задержан член квалификационной комиссии Адвокатской палаты РБ Ромео Фарукшин за получение денег за содействие в сдаче экзамена на присвоение статуса адвоката.

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