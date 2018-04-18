ЧП в Стерлитамаке: ученик ворвался в школу с ножом и поджег ее - трансляция

10.00 Пока точное число эвакуированных неизвестно, сообщает телеграм-канал Mash. Как сообщает источник, близкий к ситуации, утром один из учащихся стерлитамакской школы по неизвестной причине ударил ножом учителя и поджег класс. Вероятно, школьник использовал бензин. Количество пострадавших достигло четырех человек. Ранен учитель и несколько учеников. По неподтвержденной информации, одна девочка спрыгнула со второго этажа, чтобы спастись. Известно также, что нападавший пытался покончить с собой.
Школьник устроил поджог в кабинете информатики, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. В настоящее время, он задержан.
- Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются, — рассказала агентству старший помощник главы регионального управления Следственного комитета Светлана Абрамова.
В приемной главы администрации Стерлитамака Медиакорсети сообщили, что глава города Владимир Куликов "выехал", а в отделе по связям с общественностью городской администрации сказали, что "информацией не владеют". В целом, подросток не раз заявлял о своих суицидальных мыслях.
Мы следим за развитием событий. Информация обновляется.
10.49 Рустэм Хамитов выехал на место событий, стало известно Медиакорсети. Также стало известно, что мальчик является учеником специального коррекционного класса для детей с задержкой психического развития.
10.53 В следственном комитете республики между тем опубликовали официальный пресс-релиз. Начата доследственная проверка.
- По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджог, сам себе нанес рану ножом. Пожарная сигнализация сработала, ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со 2 этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.
На место уже выехала группа оперативников, а также и.о. руководителя следственного управления, руководитель отдела криминалистики со своими подчиненными. Уже создана следственно-оперативная группа из числа следователей СУ СКР по РБ и сотрудников органов МВД по РБ. Выясняются все обстоятельства случившегося.
11.00 По данным редакции, сообщение о возгорании в школе Стерлитамака поступило в дежурную смену МЧС в 8.52 уфимского времени. Спасатели выехали на место происшествия в 9.02. По предварительным данным МЧС, старшеклассник канцелярским ножом нанес ранения учителю, ученице, себе и поджег компьютер в классе, а одна девочка выпала с окна. В 9.06 огонь в классе был ликвидирован.
11.20 Телеграм-канал Mash опубликовал переписку в соцсетях, которая якобы подтверждает, что мальчик Артем давно планировал начать "уничтожение людей". Нападение на школу Артем решил организовать, устав от своих одноклассников. У Артема были особенности в развитии, и школьники частенько дразнили его и жестоко издевались. Mash публикует, в частности, переписку, датированную 23 января 2018 года:
- Чем занимаешься, анимешник?
- Готовлюсь к уничтожению людей.
11.30 Поступила свежая информация из следкома. Приводим её без изменений.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по факту происшествия 18 апреля 2018 года в одной из школ города Стерлитамака возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего школьника по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Также возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
По предварительной версии, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджог, сам себе нанес рану ножом. Пожарная сигнализация сработала, ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со 2 этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы. Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики преступлений несовершеннолетних по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка.
12.00 Медиакорсети стало известно, что мальчик, устроивший резню в школе, три дня назад отмечал свой день рождения. 15 апреля ему исполнилось 17 лет. Его зовут Артем.
12.25 Появилась информация о состоянии здоровья и полученных пострадавшими ранениях:
Учительница информатики: ножевое ранение грудной клетки, состояние среднее
Ученица 9 класса, 16 лет: Диагноз: ушиб поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом правой голени, резаные раны предплечья, состояние среднее
Ученица 16 лет: ножевое ранение грудной клетки справа, состояние тяжелое
Школьник, устроивший резню: резаная рана боковой поверхности шеи, состояние среднее.
12.30 Наш корреспондент повстречал на выезде из Стерлитамака кортеж с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.
12.35 Рустэм Хамитов провел оперативное совещание на месте ЧП в школе в Стерлитамаке, передает пресс-служба главы республики. В нём приняли участие представители правоохранительных органов, экстренных служб, республиканских и муниципальных органов власти.
Руководитель региона Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики, а также срочно начать ремонт кабинета, где был пожар, чтобы уже завтра там могли проходить учебные занятия.
В ходе беседы с педагогическим коллективом Глава республики отметил слаженные действия учителей, которые оперативно организовали эвакуацию учащихся, а также работу экстренных служб, которые прибыли на место трагедии за несколько минут.
После этого Рустэм Хамитов отправился в больницу, чтобы встретиться с пострадавшими.
12.45 Наш корреспондент Надежда Валитова передает с места событий:
- Сейчас в школе проводятся оперативные следственные действия. Из-за этого корреспондентов в школу не пускают. На месте работают съемочные группы телеканалов БСТ и "Россия Башкортостан". Очевидец сообщил, что старшеклассник пришел на первый урок информатики и огонь впервые был виден в 8.40 местного времени.
12.55 Экипаж Росгвардии прибыл к школе мгновенно, так как был в 200 метрах, передает пресс-служба ведомства. Школа охраняется лицензированным ЧОП, оборудована тревожной кнопкой. Проверка охраны в школе проводилась 2 месяца назад, в феврале, тогда нарушений не нашли. По сегодняшнему происшествию проверка продолжается.
13.00 Как выяснил наш корреспондент, в следственной группе работает около тридцати человек. Вот фотографии с места событий. Школьников на улице нет. Очень много машин с номерами с тремя буквами "ААА" - это означает, что они, скорее всего, принадлежат высокопоставленным чиновникам. В целом возле школы сейчас всё тихо и спокойно.
Двери школы закрыты наглухо.
13.05 Эксперт в области информационных технологий Дмитрий Сидорин сообщил Медиакорсети, что вовремя предотвратить подобное преступление, отслеживая активность в социальных сетях, прежде всего, в личной переписке - практически невозможно. Технологий, позволяющих обработать такой массив информации, в мире еще не придумали.
13.10 Публикуем первые фотографии с места событий, сделанные Артуром Салимовым.
13.20 Наш корреспондент пообщалась со школьником Женей, который учился вместе с Артемом 8 лет. Тот рассказал, что у Артема был мощный нервный срыв, но ни педагоги, ни психологи не смогли помочь. Артем увлекался анимэ, над чем его одноклассники из коррекционного класса посмеивались. Женя сообщил, что на первом уроке дети услышали громкие крики "Помогите!". Они испугались и выбежали на улицу, потом началась эвакуация. Дети не сразу поняли, то происходит, потому что после событий в Кемерово уже была учебная эвакуация.
Сейчас в самой школе детей нет. Охранник закрыл дверь школы, оттуда время от времени выходят оперативники и общаются с кем-то по телефону. Никто из них комментариев не даёт. И уборщица, которая убиралась во дворе, ничего не хочет говорить.
13.40 Стало известно, что жизни школьников, пострадавших во время ЧП, ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
– Жизни детей ничего не угрожает, девочки поправятся, всё будет нормально. Я поздоровался с ними, узнают, улыбаются даже, – сказал Рустэм Хамитов в разговоре с их родителями и родственниками.
13.55 Портал citiopen.ru публикует фотографии с места событий. Тут есть одно фото, на котором, скорее всего, запечатлено орудие преступления - канцелярский нож. Снимок датирован 9.31 местного времени.
14.15 Наш корреспондент Надежда Валитова зашла в школу:
- Никто со мной официально говорить не хочет. Следственная группа внутри. Представители следкома просто говорят, что все живы. Электрики находятся в школе.
То и дело выходят представители Роспотребнадзора и представители других ведомств, в том числе МВД, все отказываются давать комментарии. Замечена и Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.
14.20 Наш корреспондент выехал в больницу № 1, где находятся пострадавшие. Санитарки, узнав о приезде Хамитова, чистят все подряд. У главврача сейчас находятся врач из Стерлитамака Рамиля Галимова и депутат Курултая Николай Никитин.
14.40 Наш корреспондент пообщалась с и.о. главврача больницы № 1 Фануров Ганиевым. Главврач больницы вылетел в Москву, поэтому его обязанности и выполняет Фанур Ганиев. Тот рассказал, что все пострадавшие, включая напавшего с ножом старшеклассника, находятся в реанимационном отделении. У всех ранения средней тяжести. Но больше всех, пожалуй, пострадала учительница. Предварительно, пострадавшие могут находиться в больнице неделю-полторы. По словам врача, они самостоятельные и все в сознании, на ужин и полдник пойдут сами.
- Нападавший не порезал себе артерию, - опроверг Фанур Ганиев сообщения, появившиеся в соцсетях и некоторых СМИ.
Статус напавшего пока не определен. В целях безопасности сотрудники установили у его палаты охраны и будут вести круглосуточное наблюдение.
15.10 Школьница из Стерлитамака рассказала изданию Snob.ru, за что ровесники гнобили Артема. Оказывается, одноклассникам не нравились его монобровь и высокий рост.
16.00 Наш корреспондент попал в дом, в котором живет напавший Артем. Надежда Валитова передает:
- Сейчас решается вопрос об аресте нападавшего. Суд может быть проведен в больнице. Все соседи отказываются говорить. На фото - надписи с этажа парня, который устроил в школе резню. Одна из них гласит: "Ты одна заметишь мое лицо под ногами".
Как выяснилось, Артем жил в одном подъезде с учительницей, которую ранил.
16.30 Читатель Медиакорсети прислал в редакцию фотографии, сделанные внутри школы сразу после того, как там потушили огонь. Также мы добавили в фотогалерею снимки нашего корреспондента, которые не были опубликованы ранее.
17:50 Лидер Партии ветеранов России Ильдар Резяпов выступил с заявлением по поводу сегодняшнего происшествия.
- Учителя занимаются сопровождением учебного процесса, но они не занимаются эмоциональным состоянием детей, - в частности сказал он. - Нам только сейчас стало известно о предупреждении подготовки нападения. Также пишут, что его гнобили, обзывали и унижали, а ранее родители учителя и классный руководитель об этом не знали?
Полностью заявление можно посмотреть на сайте партии.
18.10 Бабушка девочки, раненной в Стерлитамаке, сообщила Медиакорсети, что ее внучка первой попалась Артему под руку и получила ранения.
- С 7 класса я состою в закрытой группе «Колумбайн». Там всего 230 человек нас, только мы, лишних нет. Мы постоянно переезжаем в новые сообщества, скрываемся, а еще потому что прежние группы блочат. Но все нормально работает. Я полностью разделяю взгляды ребят, - сообщил подросток следователям.
- Моя ненависть к ребятам из моего класса копилась очень давно. Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этом уже. Для меня последняя капля - это когда мама запретила пользоваться компьютером. Она решила, что из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь - она прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак нельзя, - пояснил Артем.
Он также прокомментировал наличие у него повязки со свастикой: «Мне ее сшил знакомый, не помню кто, просто знакомый».
- Я хотела бы попросить вас, всех тех, кто здесь присутствует, как можно меньше нагнетать эту ситуацию. Произошла большая трагедия, которая требует большого разбирательства, - подчеркнула Ольга Васильевна.
23.06. Издание Медуза пишет, что директор школы в Стерлитамаке, ученик которой напал на одноклассников и учительницу с ножом, знал о его намерениях; также о них было известно родителям подростка. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
Девятиклассник рассказал о своих планах бывшей однокласснице из другой школы. Она передала это своей матери, которая поставила в известность директора школы. Тот, в свою очередь, пригласил школьника и его родителей на профилактическую беседу, сообщает аппарат уполномоченного.
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