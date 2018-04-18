«Наши дети не нужны»: Как бездействие чиновников Башкирии разрушает школу

- Деньги на школу начала просить сразу же, - говорит она. - На крышу, теплые туалеты... Денег нет, и всё тут. В 2009 году пристрой здания начал протекать. Стены начали гнить, и в конце концов мы были вынуждены закрыть второй этаж. Через пять лет — первый. У нас в гостях были и министр образования республики, и представители аппарата главы региона. Все говорили так: «Будем двигать ваш вопрос». Ничего не сдвинулось. Осталось к Богу обратиться.