Реконструкция религии: В Уфе этнопарк «Ватан» стал местом ритуальных танцев

Продвигая свою идею, Мегре, впрочем, бизнес не оставлял. По данным kartoteka.ru, его коммерческую деятельность осуществляют несколько компаний. Первая была зарегистрирована 24 мая 2001 года в московской области как ООО «Звенящие Кедры» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основная деятельность компании – предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений. 20 января 2005 года в новосибирской области образовалось ООО «Мегре» с уставным капиталом 10 тыс руб, специализирующееся на выращивании культур, фруктов, орехов, производстве, переработке и заготовке различной продукции, торговой и розничной торговле. Еще одна компания с аналогичным названием появилась в Ростовской области 2 сентября 2005 года. Её уставной капитал составил 10 млн 904 тыс руб. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2010 году была зарегистрирована организация ООО «Звенящие кедры» с уставным капиталом 10 тыс руб, выпускающая книги, брошюры, рекламные буклеты, энциклопедии, газеты и журналы. Помимо того, 17 марта 1999 года был открыт Владимирский некоммерческий фонд культуры и поддержки творчества «Анастасия» с правом на ведение оптовой и розничной торговли газетами, журналами, буклетами, а также на издание музыкальных звукозаписей.