Обвинение попросило для экс вице-мэра Уфы наказание в виде крупного штрафа

При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил. На одном из предыдущих заседаний один из свидетелей обвинения Рустэм Насыров сообщил, что бенефициаром этой сделки был он, а не Филиппов. В прошлый раз 2 апреля был допрошен по скайпу из Италии тот самый предприниматель Андрей Смышляев, который, по сути, является главным свидетелем обвинения против Александра Филиппова.