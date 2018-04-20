Не Дед Мороз: Эксперты прокомментировали прямую линии главы Башкирии

- Я - ветеран прямых линий, участвовал в трех. И вчера я придумал вопрос, но до меня речь не дошла. На прямых линиях каждый раз меня поражает, почему люди приходят что-то просить туда, типа батюшка, вмешайся, помоги дорогу починить. Звонит по аудиосвязи бабушка с другого города: школа переполненная, сделайте что-нибудь. Да, Хамитов говорит, разберемся. Или парень-химик, выиграл олимпиаду, жалуется, что ему негде применить знания и он уезжает в Мордовию, потому что там какой-то лицей есть, а у нас нет. Аспирант МГИМО жалуется, что хочет вернуться в Уфу. Я могу сказать в ответ на это, как руководитель, который общается с бизнесменами. Все говорят: проблема с кадрами, все уезжают. У меня друг «хантит» людей из Питера и Москвы, снимает квартиры им, жилье дает. Места и зарплаты есть. Ну, и что тебе мешает вернуться в Уфу?