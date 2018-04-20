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Не Дед Мороз: Эксперты прокомментировали прямую линии главы Башкирии

20 апреля 2018, 18:01
Политологи и общественники поделились своим впечатлением от общения Рустэма Хамитова с земляками.

Состоявшаяся накануне прямая линия главы Башкирии Рустэм Хамитов уже почти сутки не уходит из топовых новостей. В ходе общения было затронуто большое количество тем, среди которых были не только такие резонансные события, как судьба шихан или ремонт бельского моста, но и участь отдельно взятой деревни, отрезанной от мира бездорожьем или африканский студент, мечтающий показать свои национальные танцы всей Башкирии.

Медиакорсеть предложила высказать мнения о прямой линии главы Башкирии экспертам из категории лидеров мнений, к чьим словам прислушивается аудитория. Мнения оказались противоречивыми.

- Хорошо, что встреча Рустэма Хамитова не превратилась в модный в современной России формат встреч политиков a la «Дед Мороз, исполняющий желания детишек». Конечно, без раздачи «плюшек» в режиме ручного управления дело не обошлось, но все-таки щенков никто никому не дарил, и глава республики подошел системно к решению ключевых вопросов социально-экономического развития (дольщики, инфраструктурные вопросы), - считает политолог Дмитрий Михайличенко. - Шиханы вновь становятся точкой столкновения республиканской политики. Понятно, в плане формирования общественного мнения в республике промышленные лоббисты проиграют, как и проиграют в политтехнологическом. А вот на лоббистские потенциалы в новом составе правительства РФ они рассчитывать могут. Еще в их арсенале остается «джинса» на федеральном уровне и персональные удары по Рустэму Хамитову. Поэтому когда очередная независимая газета (не знаю, нужны ли здесь кавычки или нет) выкатит еще одну «джинсо-аналитическую публикацию» про «внутриэлитные конфликты» нужно относиться к этому достаточно спокойно. Более того, принимать «федеральную джинсу» за чистую монету – это почти то же самое, что лепить себе на лоб ярлык провинциально отсталых.

- Я - ветеран прямых линий, участвовал в трех. И вчера я придумал вопрос, но до меня речь не дошла. На прямых линиях каждый раз меня поражает, почему люди приходят что-то просить туда, типа батюшка, вмешайся, помоги дорогу починить. Звонит по аудиосвязи бабушка с другого города: школа переполненная, сделайте что-нибудь. Да, Хамитов говорит, разберемся. Или парень-химик, выиграл олимпиаду, жалуется, что ему негде применить знания и он уезжает в Мордовию, потому что там какой-то лицей есть, а у нас нет. Аспирант МГИМО жалуется, что хочет вернуться в Уфу. Я могу сказать в ответ на это, как руководитель, который общается с бизнесменами. Все говорят: проблема с кадрами, все уезжают. У меня друг «хантит» людей из Питера и Москвы, снимает квартиры им, жилье дает. Места и зарплаты есть. Ну, и что тебе мешает вернуться в Уфу?

Меня возмущает другое: прямые линии люди воспринимают как вариант решения собственных проблем. Все жалуются и не понимают, что выбрали сами эту власть. С дорогами, поликлиниками, остановкой. Они не понимают, что сами создают эту страну.

Может, это повод задать себе вопросы… А что касается моего вопроса Рустэму Хамитову, то он был такой: «Рустэм Закиевич, вы больше 7,5 лет руководите регионом. Что самое главное вы сделали для Башкирии за это время? Есть ли такая вещь?». Было бы интересно услышать его мнение, - сказал руководитель маркетингового агентства BigD, блогер Дмитрий Эйгенсон.

- В словах главы региона достаточно ясно прослеживается основная идея: экономический рост должен обеспечивать решение социальных проблем региона. Финансовой основой для таких решений является региональный бюджет. Глава обозначил основные тезисы в отношении сегодняшнего бюджета. Первый – бюджет профицитный, второй – позитивное влияние на формирование бюджета оказало поступление налогов, в том числе поступление налога на прибыль от «Башнефти», связанное с выигранным делом по «Системе». Посыл главы региона отсюда следующий: «Деньги есть, финансовое положение региона устойчиво, это позволит строить дорогостоящие социальные объекты», - расставил свои акценты временно исполняющий обязанности председателя обязанности Уфимского федерального исследовательского центра РАН Рустем Ахунов. - На мой взгляд, понимание экономических проблемных аспектов также имеется. Глава республики обозначил ключевые из них: это снижение инвестиций в экономику и естественная убыль населения. Оба этих момента могут оказать негативное влияние в будущем, он отдает в этом отчет, владеет цифрами и бьет тревогу в вопросе инвестиций и рождаемости. Также глава обозначил две приоритетные точки роста: туризм и сельское хозяйство. Что касается лично меня, то я ожидал на прямой линии больше экономической тематики. Очевидно, что людей сегодня больше волнуют повседневные вопросы, на которые они получили от Рустэма Хамитова четкие ответы.

- Я, если честно сказать, не смотрел прямую линию. Комментарий на тему выдвижения Рустэма Хамитова на новый срок увидел в сети. Моя реакция такова: опорных точек для роста нет. Население бежит с региона. Целые деревни стоят пустыми, Село деградирует, люди на селе разучились вести хозяйство. Картина довольно печальная, - выразил свои эмоции общественник Азамат Галин. - Я для себя определил задачу, как спасать деревню. На власти не действуют критика, разговоры. Они не намерены менять свою управленческую модель, остается только самим спасать свою Родину.

Смотрели ли вы прямую линию Рустэма Хамитова?
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