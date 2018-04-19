Рустэм Хамитов: Бизнесмены от хоккея нам не нужны

- В ФК "Уфа" новый амбициозный тренер. Кто бы мог представить, что мы будем занимать шестое место в чемпионате России? - заметил он. - В ХК "Салават Юлаев" тоже новый тренер, он хочет добиться результата. И мы хотим создать там настоящую команду, такую, как в футболе, где есть настоящий командный дух.