Башкирия заняла 4 место в ПФО по выводу денег за рубеж

В целом по стране в 2017 году также наблюдается увеличение оттока денежных средств за границу: 43,8 млрд долларов против 35,9 млрд в 2016 году и 68,9 млрд долларов в докризисном 2014-м. Любопытна разница между оттоком валюты в отчетном 2017-м и докризисным 2014-м в среднем по стране и в Башкирии: по России разница примерно в 1,6 раза, у нас в 3 раза, то есть у нас разрыв в два раза больше.