Курсы доллара и евро повысятся к началу 2018 года на фоне падения рубля

Иностранные валюты к 2018 году превысят показатели августа 2017 года.

Как пишет издание Dni.ru, на российский рубль оказывают воздействие внешние факторы и общая экономическая ситуация.

На курс рубля окажут существенное влияние выплаты по государственным и корпоративным долгам. Пик этих выплат с покупками иностранной валюты приходится на окончание года, что изменит устоявшиеся показатели.

Другой фактор связан с возможным снижением Центробанком процентной ставки по кредитам с 8,25% до 8%. Окончательное решение примут на заседании в ноябре. О необходимости снижения показателя не один раз говорил президент РФ Владимир Путин.

Эксперты уверены, что если регулятор примет такое решение, для российского финансового рынка это будет своего рода сигнал. А именно, сокращение разницы между процентными ставками от ЦБ РФ и Федеральной резервной системы (ФРС) Америки и Европейского центрального банка приведет к уменьшению интереса трейдеров к государственным облигациям федерального займа.

На фоне ожидания роста процентных ставок в декабре ФРС и налогового реформирования, на внешнем валютном рынке Forex намечается укрепление американского доллара. Руководитель Минфина США Стивен Мнучин ранее заявлял, что документ примут до Рождества.

Отмечается, что локальной слабости рубля также способствует приобретение Минфином России большого объема иностранной валюты. Ведомство будет заниматься этим вопросом в налоговый период, когда компании-экспортеры начнут продажу части валютной выручки внутри рынка. Эта мера позволит уменьшить давление на рубль.