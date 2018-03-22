БСК удовлетворена решением суда по иску о защите деловой репутации

- Не произошло инвестиций и модернизации на самом содовом производстве. Сокращаются рабочие места, предприятие БСК не инвестирует в города Стерлитамак, Ишимбай и район ни копейки, хотя они получают солидно. Поэтому ни на один из этих вопросов нельзя ответить положительно. Экологическая ситуация ухудшается. Количество выбросов в воздух и воду, в том числе от содового производства, растет, – сообщил собравшимся в ходе своего выступления Анвар Шангареев.