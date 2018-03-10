Уфимцам 18 марта предстоит выбрать, какие территории благоустроить первыми

- Организация рейтингового голосования ни в коем образе не будет мешать основным выборам. Места для голосования будут размещаться в других помещениях, в этом же здании, но в других помещениях, - пояснил начальник отдела управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Каусар Фаррахов.