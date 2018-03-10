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Уфимцам 18 марта предстоит выбрать, какие территории благоустроить первыми

10 марта 2018, 14:09
Общественные обсуждения будут проходить до 15 марта.

Жителям Уфы 18 марта предстоит выбрать, в какие из 10 городских территорий в первую очередь направить деньги, благоустройство которых планируется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В каждом из семи районов города проходят обсуждения дизайн-проектов. График и места обсуждений опубликованы здесь.

Вот список парков и мест, которые предлагается выбрать: Непейцевский дендропарк, улица Максима Рыльского, сквер «Волна», парк культуры и отдыха «Нефтехимик», парк культуры и отдыха «Кашкадан», набережная реки Уфа в Сипайлово, парк имени И.Якутова, парк культуры и отдыха «Демский», парк «Первомайский», парк «Каменная река» (рядом с улицей Зайнаб Биишевой).

Выбрать территорию, куда в первую очередь следует направить средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» можно будет 18 марта на 292 участках, в рамках рейтингового голосования.

- Организация рейтингового голосования ни в коем образе не будет мешать основным выборам. Места для голосования будут размещаться в других помещениях, в этом же здании, но в других помещениях, - пояснил начальник отдела управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Каусар Фаррахов.

Ознакомиться с полным перечнем дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в рамках программы можно здесь.

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#Новости#Выборы-2018#Разиф Абдуллин#Город
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