В Уфе с помощью денег граждан реализуют восемь проектов благоустройства

В Уфе по программе поддержке местных инициатив в этом году реализуется восемь проектов. В их числе - небольшие скверы, детские площадки и дороги. Общая сумма софинансирования от муниципалитета и граждан составила около 7,8 миллиона рублей.

Отчет о реализации республиканской программы местных инициатив сегодня представила депутатам горсовета управляющий делами мэрии Уфы Альфира Бакиева. По ее словам, от Уфы на конкурс был представлен 31 проект, однако утвердили из них лишь восемь. Основной причиной отказа в участии в конкурсе стал низкий процент софинансирования со стороны населения.

Прошли по конкурсу шесть проектов из Калининского района Уфы и два - из Октябрьского:

- благоустройство сквера в микрорайоне Шакша на ул. Мелеузовской - более 1,2 миллиона рублей;

- приобретение инертных материалов для строительства дороги в микрорайоне Максимовка на ул. Бортнической - 551 тысяча рублей;

- спортивная площадка на ул. Тухвата Янаби, 22 - более 1,3 миллиона рублей;

- детская площадка в д. Базилевка по ул. Беговой - более 1,2 миллиона рублей;

- спортивная площадка в д. Карпово на ул. Воскресенской - 650 тысяч рублей;

- детская площадка в Елкибаево - 760 тысяч рублей;

- площадка для мини-футбола во дворе дома на ул. Гагарина, 72 - 1,1 миллиона рублей

- д. Жилино, ремонт участков проезжей части на двух улицах - около миллиона рублей.

Большинство проектов пока не реализованы до конца: подрядчики обещают завершить работы до конца месяца.

Программа поддержки местных инициатив предусматривает выделение субсидий на реализацию проектов. Ее размер ограничен - не более миллиона рублей. Не менее 15 процентов от общей стоимости проектов должен доплачивать муниципалитет, и еще не менее 10 процентов - граждане.