Мэрия Уфы объявила конкурс на проекты благоустройства парков и набережной

С 1 по 14 февраля проводится творческий конкурс по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, сообщили в пресс-службе администрации города.
Заявка и один дизайн-проект любой из предложенной территории принимаются здесь:
- г. Уфа, ул. Левитана, 29/1, каб. 8, здание Администрации Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 3, каб. 404, здание Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- г. Уфа, ул. Пушкина, 85, каб. 3-08, здание Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- г. Уфа, ул. М. Карима, 19, каб. 206, здание Администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- г. Уфа, ул. Комсомольская, 142/1, каб. 215, здание Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- г. Уфа, ул. Мира, 6, каб. 317, здание Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- г. Уфа, ул. Революционная, 111, каб. 109В, здание Администрации Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.