В Уфе 18 марта кроме выборов проведут референдум по благоустройству

Об этом сообщил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

18 марта в Уфе, кроме выборов президента России, пройдет референдум по благоустройству. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы 6 февраля сообщил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

В этот день уфимцам предстоит выбрать территорию, куда в первую очередь предстоит направить средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Взаимодействие с горожанами в вопросах благоустройства общественных пространств, развития тех или иных территорий мы практиковали и раньше, но в других формах. Например, в форме публичных слушаний и т.д. Сейчас предлагается новый формат в виде народного рейтингового голосования - сказал Ирек Ялалов.

По его словам, первый этап по сбору предложений уже состоялся. Заявки от горожан о том, какие территории необходимо благоустроить в ближайшие годы, принимались с 29 декабря 2017 по 27 января этого года. Всего от горожан поступило 3061 заявка. По итогам их рассмотрения сформирован список из 10 территорий, которые расположены во всех 7 районах города: скверы «Волна» и «Каменная река», улица Максима Рыльского, набережная реки Уфы, Непейцевский дендропарк, парки «Якутова» и «Первомайский», «Демский», «Кашкадан», «Нефтехимиков».

- Средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут направлены в первую очередь на те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов. Призываю наших уважаемых уфимцев активно принять участие в рейтинговом голосовании, - сказал Ирек Ялалов.

Сейчас ведется активная работа по поиску специалистов, которые подготовят проекты по благоустройству.