mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Дмитрий Медведев ввел реестр коррупционеров

10 марта 2018, 10:17
Он утвердил постановление правительства, которое вводит реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия в связи с коррупционными правонарушениями.

В реестр включат фамилию, имя и отчество, место работы и должность, с которой был уволен чиновник, положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены и которое послужило основанием для увольнения, а также дату увольнения и дату внесения в реестр, сообщают «Новые Известия».

Эти данные будут вносить сроком на пять лет, о обновляться реестр будет регулярно на специальном сайте.

Удалить данные о чиновнике можно будет, если истек пятилетний срок, если отменен акт, по которому он был включен в реестр, или если чиновник умер.

Закон о создании реестра коррупционеров был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2017 года, а 1 января 2018 года вступил в силу.

Материалы по теме
Башкирские депутаты решили уберечь директоров госпредприятий от коррупции«Справедливая Россия» предложила приравнять коррупцию к госизменеИтоги недели в Башкирии: «избиение младенцев», коррупция в МВД и Бабаю - 84
#Новости#Антикоррупция#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48