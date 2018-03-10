Дмитрий Медведев ввел реестр коррупционеров

В реестр включат фамилию, имя и отчество, место работы и должность, с которой был уволен чиновник, положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены и которое послужило основанием для увольнения, а также дату увольнения и дату внесения в реестр, сообщают «Новые Известия».