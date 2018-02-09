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Итоги недели в Башкирии: «избиение младенцев», коррупция в МВД и Бабаю - 84
Сюжеты:
Из зала судаНаши в ПхенчханеВыборы-2018
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Итоги недели в Башкирии: «избиение младенцев», коррупция в МВД и Бабаю - 84

Сегодня, 16:39ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов.
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