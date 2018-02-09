Итоги недели в Башкирии: «избиение младенцев», коррупция в МВД и Бабаю - 84

ИА Медиакорсеть по традиции напоминает о главных событиях и интересных материалах недели.

В понедельник, 5 февраля стало известно о задержании ещё одного высокопоставленного борца с коррупцией - бывшего заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД Ильнура Юсупова.

В составе организованной группы полицейский присвоил 120 гектаров земли, на которых собирался построить коттеджный посёлок. Ущерб от деятельности подозреваемого следователи оценивают более чем в 6 миллионов рублей. Примечательно, что это не первый высокопоставленный «борец с коррупцией».

Совсем недавно Верховный суд поставил точку в деле другого борца с коррупцией, кстати, из того же отдела, который не смог объяснить, как при ежегодном доходе в 800 тысяч, смог приобрести автомобили и недвижимость на 30 миллионов рублей. Суд подтвердил что имущество, в том числе дом со СПА-комплексом и несколько автомобилей, обращены в доход государства законно. Сам полицейский был уволен по отрицательным мотивам.

7 февраля наш корреспондент Ольга Корзик взяла интервью у сына главы Башкирии Камиля Хамитова, который переехал в Уфу из Москвы и получил должность и.о. директора IT в «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Нам он рассказал о своей зарплате, переезде, новом коллективе и шумихе, связанной с его новой работой.

В этот же день мы написали большой материал к 84-летию первого президента республики Муртазы Рахимова. ИА Медиакорсеть предложила тем, кто когда-либо знал его или работал с ним лично, вспомнить самые запомнившиеся истории, связанные с президентом Башкортостана. Их получилось 24. Материал набрал очень много откликов в социальных сетях.

В среду мы также узнали о том, что журналист нашего агентства стал лауреатом премии ОНФ "Правда и справедливость" за материал «Как башкирское село оказалось в изоляции из-за поставок «Кроношпану».

На этой неделе не обошлось и без трагических новостей. Студентку БГМУ Гузель Газетдинову, которую искали три недели родные, волонтеры и полицейские, нашли мертвой в шахте недостроенного дома (в котором, кстати, устраивали в свое время голодовку пайщики ЖК «Дуслык-строй»). Возбуждено уголовное дело.

Также на этой неделе мы подготовили очередной репортаж из Уфимского районного суда, где продолжаются слушания по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.

8 февраля на заседании Cовета по науке при главе РБ по вопросам научного обеспечения разразился неожиданный скандал. Завкафедрой психиатрии БГМУ Владимир Юлдашев произнес фразу о том, что не стоит выхаживать 500-граммовых новорожденных. И не успел он закончить свою реплику, как трансляция совещания для СМИ была прекращена. О противоречивом утверждении Юлдашева написали крупные федеральные СМИ. Мы взяли комментарии у врачей и у самого Владимира Юлдашева по этому поводу.

Сегодня, 9 февраля, стало известно о том, что Госкомстрой Башкирии сообщил о сроках возобновления активных строительных работ в жилом комплексе «Миловский парк». Сами дольщики связывают эту положительную новость с их нашумевшей акцией в день приезда Владимира Путина в Уфу. В тот день дольщики выстроились с одиночными пикетами по всему маршруту президента.