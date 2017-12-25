Башкирские депутаты решили уберечь директоров госпредприятий от коррупции

Народные избранники хотят запретить директорам ГУПов и МУПов иметь счета заграницей.

Депутаты госсобрания Башкирии подготовили поправки в федеральное законодательство в сфере борьбы с коррупцией. Если Госдума проголосует за принятие поправок, то руководителям государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) запретят иметь счета за границей.

– Федеральным законодательством уже определен круг лиц, на которых распространяются аналогичные ограничения. Это сделано в целях противодействия коррупции и обеспечения национальной безопасности России, – приводит слова председателя Госсобрания региона Константина Толкачева пресс-служба.

– В этот перечень входят, например, лица, замещающие государственные должности, должности в государственных корпорациях, созданных на основании федеральных законов, главы местных администраций, муниципальные депутаты, работающие на постоянной основе. Руководителей ГУПов и МУПов в этом перечне нет. На наш взгляд, это существенное упущение, поскольку данные лица не меньше подвержены коррупционному риску. Они имеют непосредственное отношение к распределению бюджетных средств, управлению государственным и муниципальным имуществом.