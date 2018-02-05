«Справедливая Россия» предложила приравнять коррупцию к госизмене

Партия выпустила к выборам социальный манифест.

Сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды» в Уфе лидер «справороссов» Башкирии Юрий Игнатьев и член партии финансовый омбудсмен республики Валерий Шарипов рассказали журналистам о Социальном манифесте «Справедливой России».

- 25 декабря на съезде партии мы решили поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах, и выступили с социальным манифестом, адресованным будущему президенту на 2018-2024 годы, - пояснил вначале Юрий Игнатьев. – И мы рассчитываем на то, что победитель выборов учтет наши предложения по социально-экономической политике.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Позже он уточнил, что манифест адресован именно к победителю выборов, не взирая не его политическую принадлежность.

Сам манифест уместился на двух страницах, это декларация требований и предложений партии к будущему руководству страны.

- Доходы граждан, по данным РБК, в прошлом году снизились на 1,7%, - сказал Валерий Шарипов. – Человеку всегда нужны деньги. Поэтому мы считаем важным сделать финансы доступными. Сейчас банки сокращают кредитование.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Финансовый омбудсмен напомнил о недавнем решении суда в пользу Сбербанка, суд решил, что банк был прав, отказав своему вкладчику в выдаче наличными суммы в 5,4 млн руб с его собственного счета.

- Это решение меня удивило, - сказал он.

Но не только деньги должны быть доступными. «Восстановить доступное здравоохранение и образование для всех слоев населения», - такой пункт есть в манифесте.

В«Справедливая Россия» предлагает сделать так, чтобы страховыми взносами в здравоохранении мог распоряжаться сам гражданин, то есть чтобы эти деньги шли ему на личный счет, а не в Фонд социального страхования, как это происходит сейчас.

- Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) сокращаются, и это делает малодоступным первичную медицинскую помощь на селе, - добавил Валерий Шарипов. – Мы предлагаем развивать мобильные ФАПы на основе КАМАЗов или «Газелей», так врачи смогут попасть в труднодоступные населенные пункты, будет обеспечена мобильная связь для консультаций с узкими специалистами, да и всегда можно будет знать, чем занимаются врачи этого ФАП. Стоимость одного такого мобильного ФАПа - около 3 млн руб.

- В конце прошлого года руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко «похвалил» Башкирию, сказав, что за год в регионе было заведено 127 уголовных дел в отношении врачей, - отметил Валерий Шарипов. – Но это неправильный подход. Ведь если даже человек умирает на операционном столе, то вина оперирующего врача еще не доказана.

В образовании «справороссы» предлагают расширить возможности бесплатного поступления в вузы и ссузы – за счет увеличения бюджетных ассигнований.

Что касается борьбы с коррупцией, то «справороссы» предлагают приравнять коррупцию к государственной измене.