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В Уфе построят Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта

9 марта 2018, 10:30
Этот объект включили в перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии.

6 марта 2018 года перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана был дополнен новым объектом - спортивно-развлекательным комплексом «Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта», сообщили в минэкономразвития республики.

Его планируют построить на территории Октябрьского района Уфы. Инициатор проекта – ООО «Сити Девелопмент». Общий объем инвестиций – 2,2 млрд руб. Построить новый комплекс планируется за два года.

- Спортивно-развлекательный комплекс будет включать в себя спортивную, развлекательную торговую и парковую зоны, а также гостиницу, - пояснили в минэкономразвития. - Предусмотрены плавательный бассейн на 6 дорожек, тренажерный и фитнесс-залы, 4 теннисных корта, хореографические залы для занятий танцами, пилатесом, йогой, две хоккейные арены.

О наличии крытого манежа для занятия футболом в новом спортивном центре не сообщается.

В нем будет создано 350 новых рабочих мест. В реализации проекта будет участвовать АО «Корпорация развития Республики Башкортостан».

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