В Уфе построят Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта

- Спортивно-развлекательный комплекс будет включать в себя спортивную, развлекательную торговую и парковую зоны, а также гостиницу, - пояснили в минэкономразвития. - Предусмотрены плавательный бассейн на 6 дорожек, тренажерный и фитнесс-залы, 4 теннисных корта, хореографические залы для занятий танцами, пилатесом, йогой, две хоккейные арены.