В Уфе стали развешивать скворечники в поддержку обманутых дольщиков

- В настоящее время в республике есть 29 проблемных объектов. На 11 объектах строительство ведется, на 11 - приостановлено, на 7 - не начато. По 12 объектам в Уфе, Иглинском и Ишимбайском районах ведется доследственная проверка. Число пострадавших граждан оценивается в 5 000 человек.