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Выборы-2018: Что нового ждет избирателей на главных выборах страны
Сегодня, 16:49Фото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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Руководство Центральной избирательной комиссии Башкирии рассказало об особенностях выборов президента России.
Сегодня председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев, его заместитель Марат Гадилов и секретарь ЦИК РБ Марина Долматова в медиацентре ГТРК «Башкортостан» рассказали об особенностях выборной президентской кампании, старт которой был дан вчера, 18 декабря.