Выборы-2018: Что нового ждет избирателей на главных выборах страны

Как проголосовать не по месту регистрации?

Если Вы знаете, что не сможете 18 марта 2018 года проголосовать по месту вашей регистрации, то Вам необходимо обратиться в любую территориальную комиссию (ТИК) с 31 января по 12 марта 2018 года с заявлением о голосовании по месту вашего нахождения в день выборов. Заявление могут принять и в многофункциональных центрах (МФЦ), вам потребуется паспорт для этого. Если же Вы зарегистрированы на едином портале госуслуг, то заявление можно подать, не выходя из дома.

В срок с 25 февраля по 12 марта с таким заявлением можно будет обратиться в ближайшую участковую избирательную комиссию (УИК).