Кто в Башкирию приехал проверять предстоящие выборы

В Уфу приехали международные наблюдатели и экспедиция ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг».

В Башкирии больше недели находятся долгосрочные наблюдателями ОБСЕ. Эрик Вернер и Наташия Цуллино. В конце прошлой недели они встретились с руководителем регионального исполкома «Единой России» Русланом Гитзатуллиным и его первым заместителем Светланой Чертороевой, сообщили в пресс-службе «Единой России». Международные наблюдатели успели посетить избирательные комиссии в Уфе, Салавате и Стерлитамаке, встретились с представителями различных политических партий.

- Давать свою оценку увиденному миссионеры не могут в соответствии с уставом своей организации, но они отметили, что в целом Россия очень изменилась за последние 15-20 лет, - поделились в региональном отделении «Единой России». - Гости отметили, что обязательно сходят 1 марта на игру «Салавата Юлаева» с «Ак-Барсом», так как в их странах хоккей тоже очень развит, и они любят посмотреть хорошую игру.

- Мы сохраняем нейтралитет на выборах, у нас нет никаких фаворитов и предпочтений, интересует лишь сам процесс. В день выборов мы окажемся на тех участках, которые будут выбраны случайным образом, - пояснила Наташия Цуллино.

А вчера, 25 февраля, вечером в Уфу прибыла экспедиция ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг». Сегодня экспедиция проверяет сообщения о нарушениях выборного законодательства, которые поступили на сайт ассоциации. Пока из Башкирии поступило 10 сообщений. Также эксперты собираются посетить штабы кандидатов в президенты страны, офис Центральной избирательной комиссии Башкирии, а вечером проведут мастер-класс для наблюдателей.