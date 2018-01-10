Появился прогноз явки в Башкирии на президентские выборы 2018 года

Опубликован рейтинг фонда «Петербургская политика» за декабрь 2017 года.

Противоречия между инерционным характером президентской кампании и задачей обеспечения высокой явки на выборах в марте 2018 года несут в себе риски для руководителей регионов: федеральные власти не делают неожиданных шагов по мобилизации электората и может оказаться так, что именно региональным элитам будет делегирована задача по созданию предвыборного «ажиотажа», говорится в очередном ежемесячном рейтинге социально-политической устойчивости регионов, который опубликовал сегодня фонд «Петербургская политика». Его авторы отмечают сложность стоящей перед региональными властями задачи: повышать явку придется при внешнем соблюдении декларируемых ограничений на фальсификацию результатов голосования.

Явка будет до 70,06% - прогноз

Авторы рейтинга вначале привели прогноз явки на предстоящих выборах с учетом результатов активности избирателей н выборах прошлых лет. По Башкирии прогнозируют явку от 67,15 до 70,06%. Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году явка в Башкирии составила 69,78%.

Башкирия сохранила место среди регионов со средней устойчивостью

Башкирия осталась в группе из 13 регионов со средней социально-политической устойчивостью, ухудшив свой показатель на 0,1 пункта (6,7). 9 регионов находятся в группе с максимальной устойчивостью (выше 8 баллов) и 15 регионов – в группе с высокой устойчивостью (от 7 до 7,9).

Авторы рейтинга напоминают об основных позитивных и негативных событияях декабря прошлого года, повлиявших на показатели устойчивости региона.

К позитивным событиям отнесли:

- Мировое соглашение «Роснефти» и АФК «Система», вследствие которого республика получит дивиденды от «Башнефти» в размере более 6 млрд рублей,

- Одобрение Минтрансом РФ заявки Башкирии на федеральное финансирование строительства Восточного выезда из Уфы,

- Одобрение наблюдательным советом Фонда развития моногородов решения об участии фонда в финансировании инвестиционного проекта по созданию линии по производству рессор в Белорецке,

- Включение Минэкономразвития в перечень приоритетных инвестиционных проектов строительства цементного завода в Абзелиловском районе и завода по производству косметических веществ в Благовещенске,

- Запуск на заводе «Газпром нефтехим Салават» производства акриловой кислоты и бутилакрилата,

- Ввод в эксплуатацию в Белебее новой электрической подстанции «Алексеевка»,

- Указ главы республики Рустэма Хамитова о ежемесячной денежной выплате многодетным малообеспеченным семьям на третьего и последующего ребенка,

- Включение в группу 2A (средний потенциал – минимальный риск) в рейтинге инвестиционного климата агентства RAEX (Эксперт РА),

- 4-е место в Национальном рейтинге прозрачности закупок 2017.

К негативным событиям декабря эксперты фонда отнесли следующие:

- Возбуждение уголовного дела в отношении депутата горсовета Уфы, предпринимателя Андрея Носкова по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве,

- Возбуждение уголовного дела в отношении главы Хайбуллинского района Раила Ибрагимова по подозрению в мошенничестве,

- Возбуждение уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве в отношении замминистра сельского хозяйства Динара Калимуллина и бывшего главы Кандринского сельсовета Туймазинского района,

- Резонанс вокруг захвата главы села Чишмы Ильгиза Уразметова и его брата, главы Чишминского района Флюра Уразметова местным жителем, который записал на видео «показания» чиновников относительно плачевного состояния района,

- Драка главы администрации Куюргазинского района Ахата Кутлуахметова с местным фермером, безуспешно добивающимся выделения субсидии,

- Увольнение начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Башкирии Игоря Воробьева, в отношении которого начата антикоррупционная проверка и возбуждено уголовное дело о причастности к избиению охранника в Стерлитамаке,

- Задержание по подозрению в организации покушения на соучредителя компаний «Интеркус плюс» и «УфаЭнерго» Павла Кабанова бывшего руководителя управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии Эдуарда Юлдашева,

- Приостановка движения электротранспорта Уфы из-за непогашенного долга,