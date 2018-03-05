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В Уфе отметят 100 дней до чемпионата мира по футболу

5 марта 2018, 10:02
На большом спортивном празднике можно будет встретиться с игроками ФК «Уфа» и тренером Виллиамом Артуром де Оливейра.

Завтра, 6 марта, горожан приглашают на праздник, чтобы отметить 100 дней до чемпионата мира по футболу. Он начнется в 16.00 в торгово-деловом центре «Гостиный двор», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В программе праздника – зарядка, которую проведёт бразильский футболист, тренер футбольного клуба «Уфа» Виллиам Артур де Оливейра и игроки ФК «Уфа». Также завтра состоится танцевальный флеш-моб от волонтеров столицы, будут организованы спортивные игры и конкурсы с подарками и автограф-сессия с игроками уфимского клуба и тренером Виллиамом.

Кто из игроков придет на этот праздник, пока неизвестно. В клубе назовут фамилии участников праздника только во второй половине дня.

Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля в этом году. Россия попала в группу А, ее соперниками станут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

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