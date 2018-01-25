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«Уфа» обыграла польскую «Вислу» на сборах на Кипре

25 января 2018, 20:34
Контрольный матч завершился со счетом 1:0.

На учебно-тренировочном сборе на Кипре футбольный клуб «Уфа» одержал победу над польской «Вислой» из Плоцка, сообщили в уфимском клубе. Польский клуб сейчас занимает 9-е место в высшем дивизионе чемпионата своей страны.

Единственный гол в игре на 64-й минуте забил Дмитрий Сысуев. В конце матча травму получил Вячеслав Кротов, вместо него на замену вышел игрок "молодежки" Игорь Дивеев.

Команда играла два тайма в разных составах.

Состав ФК «Уфа» в первом тайме: Шелия, Табидзе, Пауревич, Карп, Сухов, Йокич, Салатич, Сейдахмет, Обляков, Фатаи, Игбун.

Состав ФК «Уфа» во втором тайме: Беленов, Аликин, Никитин, Тумасян, Живоглядов, Сафрониди, Безденежных, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Кротов (Дивеев, 82)

Напомним, что 23 января уфимцы обыграли кипрский «Алки» со счетом 7:0. Сегодняшней игрой первый учебно-тренировочный сбор завершен, уфимская команда вновь соберется на сбор на Кипре с 30 января по 10 февраля.

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