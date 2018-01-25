«Уфа» обыграла польскую «Вислу» на сборах на Кипре

На учебно-тренировочном сборе на Кипре футбольный клуб «Уфа» одержал победу над польской «Вислой» из Плоцка, сообщили в уфимском клубе. Польский клуб сейчас занимает 9-е место в высшем дивизионе чемпионата своей страны.