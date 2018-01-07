ФК «Уфа» может усилиться «главным талантом» Казахстана
Сегодня, 11:04СпортФото: Пресс-служба ФК "Актобе"
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17-летний форвард казахского «Тараза» близок к подписанию контракта с «Уфой».
17-летний нападающий Еркебулан Сейдахмет выступающий за казахский «Тараз» в ближайшее время может подписать контракт с ФК «Уфа», об этом в твитере сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
В РФПЛ вот-вот произойдёт ещё один трансфер. Один из главных талантов Казахстана Еркебулан Сейдахмет (2000 г.р.) близок к переходу в Уфу.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 5 января 2018 г.
На дебютировавшего в 2017 году в элите казахского футбола Еркебулана Сейдахмета, специалисты возлагают большие надежды. Однако у 17-летнего футболиста не хватает игровой практики, в 15 матчах текущего чемпионата Казахстана нападающий выходил в стартовом составе лишь четыре раза и только один матч отыграл полностью. В сыгранных матчах Сейдахмет сделал одну результативную передачу и забил один гол.
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