Стали известны соперники «Уфы» на зимних сборах

Уфимский футбольный клуб сыграет в январе-феврале еще пять контрольных матчей.

Футбольный клуб «Уфа» опубликовал расписание предстоящих контрольных матчей.

25 января ФК «Уфа» сыграет с польской командой «Висла» (Плоцк), в прошлом сезоне она заняла 9 место в чемпионате Польши (Экстракласс), в этом сезоне также находится на 9 месте

3 февраля соперником «Уфы» станет чешский клуб «Слован» (Либерец). Эта команда трижды становилась чемпионом Чехии, прошлый сезон закончила на 9 месте в Первой лиге (высшем дивизионе чешского чемпионата), а сейчас находится на 4 месте.

6 февраля «Уфа» сыграет со словацкой командой «Нитра» (Нитра). Соперник уфимцев – один из старейших клубов Словакии (основан в 1909 году), прошлый сезон «Нитра» закончила на 2 месте во Второй лиге, а сейчас находится на 7 месте в Первой лиге.

9 февраля ФК «Уфа» сыграет два контрольных матча: один с латвийским клубом «Лиепая» (Лиепая), второй – с сербской командой «Чукарички» (Белград). Команда «Лиепая» является чемпионом Латвии 2015 года и обладателем Кубка Латвии 2017 года, прошлый сезон закончила в высшей лиге на 2 месте, в этом сезоне также находится на 2 месте. «Чукарички» - обладатель Кубка Сербии сезона 2014/2015, прошлый сезон команда завершила на 9 месте в чемпионате Сербии, сейчас находится на 5 месте.