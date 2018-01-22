«Уфа» забила семь безответных голов кипрскому клубу

Первый свой гол в составе команды забил новичок Еркебулан Сейдахмет.

Сегодня уфимская команда разгромила кипрский клуб «Алки Ороклини» со счетом 7:0, сообщили в ФК «Уфа».

Напомним, «Уфа» находится на первом в этому году учебно-тренировочном сборе на Кипре.

- Первый гол уфимцы забили на 24-й минуте встречи, - сообщили в пресс-службе клуба. - Кротов ворвался в штрафную по правому краю, выдал передачу на Засеева, который перевел мяч на дальнюю штангу, где передачу замкнул Игорь Безденежных. Через шесть минут наша команда вновь отличилась — все тот же Засеев с правого фланга вывел к чужим воротам Кротова, Слава разобрался с голкипером и послал мяч в пустые ворота. А еще через пять минут счет своим голам за «Уфу» открыл Сейдахмет — молодой форвард замкнул прострельную передачу с левого края от Сафрониди.

Во втором тайме «Уфа» сыграла в новом составе, на 65-й минуте Кехинде Фатаи после передачи Сысуева вышел один на один с голкипером «Алки» и его переиграл. Пятый мяч после стандартного положения забил Джемал Табидзе. В концовке встречи уфимские футболисты забили еще два гола — сначала дубль оформил Кехинде Фатаи, а точку в матче поставил Иван Обляков.

Надо заметить, что в первом тайме на замену выходил защитник молодежной команды «Уфы» Игорь Дивеев, а вратарь молодежки Алексей Чернов теперь числится в основном составе с порядковым номером 1.

Состав ФК «Уфа» в первом тайме: Беленов, Сафрониди, Аликин, Никитин, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Безденежных, Сейдахмет, Абдулавов (Дивеев, 25), Кротов.