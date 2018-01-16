Минздрав Башкирии: Сгоревшего жителя Ишимбая не признали инвалидом

Напомним, вчера примерно в полдень соцсети и СМИ буквально «взорвались» сообщениями об акте самосожжения, происшедшем на глазах у многих жителей Ишимбая. Сообщения сопровождались жуткими фотографиями полуобнаженного мужчины с ожогами, лежавшего на снегу. Люди, которые помогали потушить пламя на пострадавшем, рассказали, что он успел сообщить, что болен подагрой и не смог оформить инвалидность и получить лечение. К сожалению, поздно вечером вчера Дмитрий Рудов умер в больнице. Как пояснили в официальном порядке медики, не вдаваясь в подробности, травмы оказались несовместимы с жизнью.