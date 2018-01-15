Ишимбайский поджигатель - Путину: Надеюсь, я доживу до ваших выборов

За месяц до самосожжения Дмитрий Рудов написал письмо президенту России.

Дмитрий Рудов, совершивший акт самосожжения на площади перед администрацией Ишимбайского района Башкирии, за месяц до инцидента обращался с письмом к президенту России Владимиру Путину.

В обращении он рассказывает о его увольнении с работы в «Газпром Нефтехим Салават».

По словам Рудова, поводом для увольнения стал конфликт с непосредственным руководителем.

- Ты не сдашь экзамен по электробезопасности, мы тебя уволим, за несоответствие занимаемой должности, - цитирует в обращении слова начальника Рудов.

Попытка уволить Рудова из-за несоответствия не увенчалась успехом, после чего его попытались сократить, но суд восстановил его в должности, однако позже Верховный суд Башкирии отменил решение районного суда.

- Надо подавать на обжалование решения Верховного суда, а денег на адвоката нет. Я обратился в «Единую Россию», так как состою в партии, но пока без результата, - сообщил Рудов в обращении.

Во второй части письма больной подагрой Дмитрий Рудов жалуется, что ему не дают инвалидность.

- За последний месяц теряю сознания каждые 2-3 дня. От боли даже сил в больницу обратиться нет, хотя идти до неё меньше 500-600 метров, - пишет Дмитрий.

Заканчивается письмо фразой: «Надеюсь я доживу до ваших выборов, без лекарств.»

Напомним, сегодня около полудня житель Ишимбая Дмитрий Рудов облил себя бензином и поджёг. Акт самосожжения он совершил перед зданием администрации района. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. По данному факту ведется доследственная проверка.

По предварительным данным, у мужчины подвергнуто ожогам 80 % поверхности тела. Он находится в реанимации.