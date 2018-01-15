Ишимбайский поджигатель - Путину: Надеюсь, я доживу до ваших выборов
Дмитрий Рудов, совершивший акт самосожжения на площади перед администрацией Ишимбайского района Башкирии, за месяц до инцидента обращался с письмом к президенту России Владимиру Путину.
В обращении он рассказывает о его увольнении с работы в «Газпром Нефтехим Салават».
По словам Рудова, поводом для увольнения стал конфликт с непосредственным руководителем.
- Ты не сдашь экзамен по электробезопасности, мы тебя уволим, за несоответствие занимаемой должности, - цитирует в обращении слова начальника Рудов.
Попытка уволить Рудова из-за несоответствия не увенчалась успехом, после чего его попытались сократить, но суд восстановил его в должности, однако позже Верховный суд Башкирии отменил решение районного суда.
- Надо подавать на обжалование решения Верховного суда, а денег на адвоката нет. Я обратился в «Единую Россию», так как состою в партии, но пока без результата, - сообщил Рудов в обращении.
Во второй части письма больной подагрой Дмитрий Рудов жалуется, что ему не дают инвалидность.
- За последний месяц теряю сознания каждые 2-3 дня. От боли даже сил в больницу обратиться нет, хотя идти до неё меньше 500-600 метров, - пишет Дмитрий.
Заканчивается письмо фразой: «Надеюсь я доживу до ваших выборов, без лекарств.»
Напомним, сегодня около полудня житель Ишимбая Дмитрий Рудов облил себя бензином и поджёг. Акт самосожжения он совершил перед зданием администрации района. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. По данному факту ведется доследственная проверка.
По предварительным данным, у мужчины подвергнуто ожогам 80 % поверхности тела. Он находится в реанимации.
Предположительно, мужчина совершил акт членовредительства, сообщили в следкоме Башкирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) для установления всех обстоятельств причинения вреда здоровью и мотивов такого поступка. Следователям предстоит выяснить, имело ли место доведение до самоубийства со стороны кого бы то ни было или причиной явились личные мотивы. Известно, что в следственное управление и территориальный следственный отдел пострадавший ранее не обращался. Расследование уголовного дела продолжается.