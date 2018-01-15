В Башкирии мужчина совершил акт самосожжения перед зданием муниципалитета

По одной из версий, пострадавший таким образом выразил протест против бюрократии врачей и чиновников.

Сегодня, 15 января, днем в Ишимбае произошло серьезное ЧП напротив здания местной администрации. Неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег.

Фотографии с места происшествия и комментариями шокированных очевидцев оперативно появились в соцсетях. По словам свидетелей, мужчина сбросил с себя куртку на снег, облили себя бензином и поджег с криками «Коррупция!».

Прохожие поспешили потушить пламя и закидать пострадавшего снегом, чтобы хоть немного облегчить ему боли от полученных ожогов. Его доставили в больницу.

Как сообщили горожане в соцсетях, на фото рядом с пострадавшим мужчиной виден человек, похожий на начальника городского отдела образования Роберта Ибатуллина, который пытается оказать ему первую помощь.

По неподтвержденным данным, имя пострадавшего – Дмитрий Рудов. Ему около 40 лет. Имеет семью.

Высказывается много версий причин, побудивших мужчину совершить такой отчаянный шаг. Некоторые предположили, что он лишился работы. Другие утверждают, что он долгое время не мог получить инвалидность.

В МВД воздержались от комментариев по этому поводу.

В Следственном комитете уточнили, что по данному случаю ведется доследственная проверка.

Глава Ишимбайского района Марат Гайсин не стал разговаривать с корреспондентом Медиакорсети, он заявил только: «Я не могу, у меня люди».