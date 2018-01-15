В Башкирии возбудили дело после самосожжения мужчины в Ишимбае

Среди возможных причин, доведших мужчину до самоубийства, называют его увольнение из компании "ГазпромНефтехимСалават".

Сегодня, 15 января, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту попытки самоубийства, которая произошла утром в городе Ишимбае.

Напомним, сегодня примерно в полдень соцсети и СМИ буквально «взорвались» сообщениями об акте самосожжения, происшедшем на глазах у многих горожан. Сообщения сопровождались жуткими фотографиями полуобнаженного мужчины с ожогами, лежавшего на снегу.

Как рассказали свидетели происшедшего, данный поступок, судя по всему, мужчина спланировал заранее. Придя на площадь перед зданием местной администрации, он разложил на снегу свою куртку, сел на него, облил себя горючей жидкостью и поджег.

После того, как начались крики, прохожие кинулись к горящему человеку и стали сбивать с него пламя и засыпать его снегом. Рядом с ним валялась трехлитровая банка, в которой пострадавший принес с собой бензин.

На место происшествия прибыла охрана, за ней – медики, которые увезли обожженного мужчину на скорой. У него сильно пострадали голова и спина. Как выяснилось позднее, ожоги составили около 80 процентов кожи.

Уголовное дело возбуждено следкомом по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

- Следователям предстоит выяснить, имело ли место доведение до самоубийства со стороны кого бы то ни было или причиной происшедшего несчастья стали личные мотивы. Известно, что в следственное управление и территориальный следственный отдел пострадавший ранее не обращался. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следкоме.

Тем временем в соцсетях активно обсуждается версия о том, что пострадавший мужчина решился на столь крайнюю форму протеста после того, как отчаялся получить лекарства. Мужчину зовут Дмитрий Рудов, ему около 40 лет, он женат, в семье растут двое детей.

Как стало известно Медиакорсети, за месяц до происшедшего мужчина отправлял письмо в адрес президента России Владимира Путина. Он сообщил, что был незаконно уволен с работы в «Газпром Нефтехим Салават».

По словам Рудова, поводом для увольнения стал конфликт с непосредственным руководителем.

В том же письме Дмитрий жаловался, что ему не дают инвалидность в связи с подагрой, для лечения которой необходимы дорогостоящие лекарства. Приобрести их без инвалидности Рудов не имел возможности.