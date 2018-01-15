В Башкирии очевидцы самосожжения мужчины сообщили подробности
Стали известны подробности ЧП, которое сегодня, 15 января, несколько часов назад произошло в городе Ишимбае.
Напомним, ишимбайские группы в соцсетях сегодня буквально «взорвались» после акта самосожжения. Фотографии наполовину обнаженного пострадавшего мужчины, лежавшего на снегу, из соцсетей оперативно перекочевали в интернет-СМИ.
Как рассказали программе «Вести-Башкортостан» свидетели происшедшего, данный поступок, судя по всему, мужчина спланировал заранее. Он разложил на снегу свою куртку, сел на него, облил себя горючей жидкостью и поджег.
После того, как начались крики, прохожие ринулись к горящему человеку и стали сбивать с него пламя и засыпать его снегом. Рядом с ним валялась трехлитровая банка, в которой пострадавший принес с собой бензин на площадь перед муниципалитетом.
На место происшествия прибыла охрана, потом прибыли медики и увезли обожженного мужчину на скорой. У него сильно пострадали голова и спина.
Как стало известно Медиакорсети, пострадавшего мужчину зовут Дмитрий Рудов, ему около 40 лет, у него есть семья. Предположительно на столь отчаянный поступок он пошел из-за того, что не смог оформить право на инвалидность и получение лекарств.
Медиакорсеть следит за ситуацией.