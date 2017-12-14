Росатом заказал «реабилитацию» территории ПО «Маяк» в Челябинской области

Во-вторых, удивительно, что за 60 лет, прошедших после аварии, сохранились «производственные здания, наземная галерея, дорожки и площадки (с покрытием из асфальта, цемента и щебня), хозяйственные постройки, наземные и подземные коммуникации» - причем в формулировке тендера нет таких слов, как "остатки" или "развалины". Получается, что зараженным участком то ли активно пользовались на протяжении десятилетий, то ли загрязнение на самом деле намного моложе.