В Башкирии обсудят последствия выброса рутения на заседании парламента

В качестве источника тревожной информации упоминалась станция метеоконтроля Уфа-Дема.

21 декабря парламент Башкирии заслушает доклад министра природопользования и экологии республики Илдара Хадыева об экологической ситуации в регионе, сообщается на официальном сайте Госсобрания. Вчера в Уфе прошел президиум республиканского парламента, на котором утвердили повестку дня и дату последнего в этом году пленарного заседания Госсобрания Башкирии.

Спикер регионального парламента Константин Толкачев заявил, что будут приглашены руководители всех ведомств, связанных с проблемами экологии. В рамках правительственного часа депутаты планируют рассмотреть вопрос о «О ходе реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». Обсудят в том числе и возможные последствия загрязнения облаком рутения-106.

Напомним, ранее Илдар Хадыев заявлял, что тема рутения сильно преувеличена, а источники до сих пор не определены. С 27 сентября по 13 октября в Европе началась паника после обнаружения радиоактивного облака.