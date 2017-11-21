«Маяк» опроверг слухи об источнике повышенного содержания рутения-106

Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк», сообщили в пресс-службе предприятия.

- На ФГУП «ПО «Маяк» в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе предприятия. - Радиационный фон в норме.

Также на «Маяке» сообщили, что работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет.

Также здесь напомнили о том, что данные Росгидромета по загрязнению изотопом рутений-106 позволяют сделать вывод, что «доза, которая могла быть получена человеком, в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей».

Вот цитата из бюллетеня Росгидромета о радиационной обстановке в сентябре: «Все зафиксированные СРМ Росгидромета объемные активности рутения-106 на 2-4 порядка величины ниже допустимой среднегодовой объемной активности ДОАнас 4,4 Бк/куб.м.регламентируемой в НРБ99-2009».

Специалисты Росгидромета не ищут причину повышения уровня рутения-106, поскольку его концентрация была значительно ниже допустимой и не представляла никакой опасности для населения. Допустимая для безопасности концентрация рутения составляет около 4,4 беккерель на кубический метр, в данных мониторинга она в 100 раз меньше.

- Изотоп этот при повышенной концентрации несет опасность для сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной системы. Но нынешнее количество рутения в воздухе не опасно, - пояснил эксперт по вопросам ядерной безопасности Герман Лукашин.

Напомним, первые данные о повышенных значениях объемной активности 106Ru в атмосфере поступили одновременно из стран Западной Европы, в Татарстане, Волгограде и на Южном Урале на одних и тех же уровнях (10-20 мБк/м3). Экстремально высокие концентрации 106Ru в атмосфере регистрировались в Словакии (29 и 30 сентября) и в Румынии (30 сентября), расстояние от этих стран до ФГУП «ПО «Маяк» около 3000 км.

Эксперты добавляют, что Рутений-106 может поступить в атмосферу в двух случаях.

Во-первых, при нарушении герметичности оболочки «твэла» в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива. Но при этом в атмосферу должны были бы поступить и десятки других радионуклидов, чего зафиксировано не было.

Во-вторых, при изготовлении новых, использовании существующих или утилизации отработавших свой срок источников ионизирующего излучения на основе рутения-106. В этом случае измеряемые концентрации рутения-106 в атмосфере могли быть зарегистрированы на удалении до 500 км, а непосредственно в месте разгерметизации источника наблюдался бы повышенный радиационный фон и сильное радиоактивное загрязнение атмосферы. Этого опять же зафиксировано не было