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Ялалов о застройщиках в Уфе: Прошли те времена, когда в ноги им кланялись

12 декабря 2017, 10:17
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал заставляь застройщиков устанавливать фонари на территориях, прилегающих к их объектам на расстоянии до 100 метров. Это, как считает мэр, должно закладываться в техусловия проекта и исполняться неукоснительно.

О том, что дополнительные обязательства по освещению должны возлагаться на застройщиков, Ялалов заявил сегодня на утренней оперативке в мэрии. По его мнению, фонари должны устанавливаться не только во дворах, но и на прилегающих территориях.

- Это должен делать заказчик, тот, кто извлекает прибыль, - заявил Ялалов. - Прошли те времена. когда мы считали, что строители - это наши благодетели, и в ноги им кланялись "спасибо вам за квадратный метр". Это жесткий бизнес. Иногда прибыльный, иногда неприбыльный, иногда сверхприбыльный. Ничем не отличается от другого вида бизнеса. Поэтому по таким меркам к ним надо и подходить. Они же не продают квадратный метр за 25 тысяч рублей. Ничего страшного - станет на три копейки прибыль меньше, несколько фонарей поставят.

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