Ялалов о застройщиках в Уфе: Прошли те времена, когда в ноги им кланялись

- Это должен делать заказчик, тот, кто извлекает прибыль, - заявил Ялалов. - Прошли те времена. когда мы считали, что строители - это наши благодетели, и в ноги им кланялись "спасибо вам за квадратный метр". Это жесткий бизнес. Иногда прибыльный, иногда неприбыльный, иногда сверхприбыльный. Ничем не отличается от другого вида бизнеса. Поэтому по таким меркам к ним надо и подходить. Они же не продают квадратный метр за 25 тысяч рублей. Ничего страшного - станет на три копейки прибыль меньше, несколько фонарей поставят.