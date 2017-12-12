В Уфе ограничат движение на улицах Магистральной и Мусы Джалиля

На улице Магистральная ограничение движения будет действовать на участке от улицы Мусы Джалиля до Новороссийской в указанный период с 09.00 часов до 17.00 часов – по половине проезжей части на четной стороне и с 17.00 часов до 09.00 часов – на всей проезжей части. Автобусы во время полного перекрытия участка будут объезжать его по улицам Правды и Новороссийской.