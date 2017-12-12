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В Уфе ограничат движение на улицах Магистральной и Мусы Джалиля

12 декабря 2017, 09:50
Ограничение будет действовать до 29 декабря.

В Уфе до 29 декабря будет ограничено движение транспорта по улицам Магистральной и Мусы Джалиля, следует из сообщения МУП «Уфимские инженерные сети». Это связано с тем, что предприятие приступило к плановому капитальному ремонту тепломагистрали на улице Магистральной по зимней схеме.

На улице Магистральная ограничение движения будет действовать на участке от улицы Мусы Джалиля до Новороссийской в указанный период с 09.00 часов до 17.00 часов – по половине проезжей части на четной стороне и с 17.00 часов до 09.00 часов – на всей проезжей части. Автобусы во время полного перекрытия участка будут объезжать его по улицам Правды и Новороссийской.

На участке улицы Мусы Джалиля от пересечения с Магистральной до жилого дома № 42 по улице Магистральной на время производства работ проезд будет закрыт полностью.

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