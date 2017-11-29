В Уфе рассказали, как будут учиться дети школы, которую закроют на ремонт

Капитальный ремонт здания с возведением пристроев к нему продлится до конца 2018 года.

Вчера, 28 ноября, глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев рассказал журналистам о реконструкции местной школы №44 и о том, как в этот период будет организован учебный процесс для ее учеников.

По его словам, одна из старейших школ Советского района, основанная в 1936 году, с годами стала ветшать. Проведенная в 1991 году реконструкция и построенный тогда же новый учебный корпус помогли поддержать ситуацию, но ненадолго. Кроме того, в густо населенном районе ощущалась нехватка учебных мест. С учетом всех этих причин было принято решение о масштабной реконструкции данной школы.

- Это долгожданное событие и для педагогического коллектива, и для детей, - подчеркнул Урал Кильсенбаев.

По проекту реконструкцией будут охвачены два основные здания школы, к ним также добавятся два новых современных корпуса. Вся мебель и электронно-техническое оборудование также будут обновлены.

Уже начался снос ангаров, рытье котлованов под фундаменты новых школьных корпусов и прокладку подземной теплотрассы, а также расчистка стройплощадки.

Перевод детей на обучение в другие школы, по словам Урала Кильсенбаева, позволит значительно ускорить строительные работы.

- По условиям контракта реконструкция школы должна завершиться к концу 2018 года. Реконструкция основных корпусов и строительство новых будут идти параллельно, что значительно сократит время ремонтных работ. Без освобождения от учебного процесса реконструкция длилась бы почти три года, потому что времени для работы строителей оставалось бы совсем мало, ведь во время занятий им пришлось бы ограничивать масштаб работ, а из-за расположения вблизи школы жилых домов ночью проводить строительные работы нельзя, - пояснил глава муниципалитета.

По его словам, вопрос о переводе детей в другие образовательные учреждения без вреда и неудобств решается. При этом учебный процесс для учащихся школы №44 и принимающих учебных заведений не изменится: программы и учителя останутся прежними. Более того, все дополнительные занятия для детей будут сохранены. Одиннадцатиклассники также будут учиться в первую смену, чтобы у них оставалось время для подготовки к Единому госэкзамену. Свои расходы на питание и коммунальные услуги 44 школа будет нести сама.

Для того, чтобы перевести детей в другие уже существующие образовательные учреждения, необходимо повторно с новым количеством школьников пройти лицензирование. В настоящее время идет сбор полного пакета разрешительных документов.

- Окончательное решение по переводу детей будет принято до конца текущей недели. Из всех имеющихся 17 общеобразовательных учреждений нашего района, мы проанализировали абсолютно все. Выберем наиболее оптимальный для всех вариант, — пояснил Урал Кильсенбаев. -Конечно, все эти меры доставят некоторые неудобства, но придется потерпеть. Зато через год, благодаря новому проекту, число обучающихся в школе №44 увеличится в два раза, обучение будет проходить в одну смену.