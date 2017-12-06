В Уфе начали масштабный ремонт школы №44

Учащихся отправят с 1 января в другие образовательные учреждения.

В школе №44 на Революционной, 171 идет реконструкция, сообщили в пресс-службе администрации города. 400 школьников с 1 января 2018 года переведут в другие близлежащие учебные заведения. Так, 1-4 классы будут учиться в школе №41, 5-9 классы на базе школы №100, 10-11 классы на базе МБОУ «Центр образования №15».