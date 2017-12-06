В Уфе начали масштабный ремонт школы №44

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Учащихся отправят с 1 января в другие образовательные учреждения.
В школе №44 на Революционной, 171 идет реконструкция, сообщили в пресс-службе администрации города. 400 школьников с 1 января 2018 года переведут в другие близлежащие учебные заведения. Так, 1-4 классы будут учиться в школе №41, 5-9 классы на базе школы №100, 10-11 классы на базе МБОУ «Центр образования №15».
Сейчас не территории школы сносят ангары, роют котлован, прокладывают подземную трассу и расчищают стройплощадку. Реконструкция школы должна завершиться к концу 2018 года. Благодаря новому проекту количество учеников увеличится в два раза и обучение будет проходить в одну смену.
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