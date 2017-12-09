В Уфе отметили Всемирный день футбола

Четыре команды: ФК «Уфа», ветераны, болельщики и стюарды – сыграли в мини-футбольном турнире. Свой класс подтвердила команда школы ФК «Уфа», одержав победы над стюардами и в финале – над командой ветеранов. Третье место в турнире завоевала команда стюардов, причем победителя в игре с командой болельщиков пришлось определять по пенальти. В команде болельщиков большинство игроков – девушки, в числе которых тон задавала игрок ЖФК «Уфа» Полина Тыртышная.