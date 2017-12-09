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В Уфе отметили Всемирный день футбола

9 декабря 2017, 19:22
Он прошел на два дня раньше официального празднования.

Вчера, 8 декабря, в физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона "Нефтяник" прошел праздник, посвященный Всемирному дню футбола. Его пришлось провести на два дня раньше официальной даты, потому что команда в этот день, 10 декабря, должна сыграть матч премьер-лиги с «Ростовом».

Праздник в ФК «Уфа» проводят несколько лет подряд, и он будет проходить и в будущем, сказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

- Мы чествуем ветеранов футбола, тренеров, журналистов и болельщиков, - сказал он. – И будем проводить этот праздник независимо от ситуации в турнирной таблице.

Четыре команды: ФК «Уфа», ветераны, болельщики и стюарды – сыграли в мини-футбольном турнире. Свой класс подтвердила команда школы ФК «Уфа», одержав победы над стюардами и в финале – над командой ветеранов. Третье место в турнире завоевала команда стюардов, причем победителя в игре с командой болельщиков пришлось определять по пенальти. В команде болельщиков большинство игроков – девушки, в числе которых тон задавала игрок ЖФК «Уфа» Полина Тыртышная.

Во время праздника руководство клуба наградило ветеранов, журналистов и болельщиков. Также были подведены итоги республиканского чемпионата, награждены лучшие игроки в разных амплуа, тренеры и команды.

Пока шел праздник, игроки ФК «Уфа» проводили тренировку на поле стадиона «Нефтяник», они готовились к предстоящему поединку с «Ростовом». Напомним, игра пройдет на поле соперника, трансляцию матча покажет телеканал БСТ в 21.00 уфимского времени.

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