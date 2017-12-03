"Уфа" с крупным счетом обыграла "Амкар"

3:0 - счет матча на домашнем стадионе.

Погода зимняя, но это не помешало болельщикам полноценно болеть за свою команду. На трибунах кроме обычных фан-секторов можно было увидеть болельщиков из Уфимского нефтяного университета. Они пришли с флагами УГНТУ.

За первые 15 минут "Амкар" заработал три угловых, но разыграл их не очень удачно. Уфимцы запомнились в первом тайме красивой атакой, в которой Дмитрий Стоцкий пробил через себя. Удар пришелся чуть выше левого верхнего угла ворот. На перерыв команды ушли без забитых голов. Зато второй тайм порадовал зрителей. Сначала уфимцы на 52 минуте разыграли штрафной удар, и Слай головой открыл счет. Игра раскрылась. Длинный пас в свободную зону Слай использовал на все сто, он обыграл вратаря и закрутил мяч в пустые ворота. А вышедший на замену Иван Обляков с передачи все того же Стая забил третий мяч.