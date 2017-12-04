Иван Обляков: "Уфа" хорошо готовится к играм и получается выигрывать
Сегодня, 09:24СпортРазиф АбдуллинФото: Валерий Шахов/ Mkset.ru
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Полузащитник ФК "Уфа" прокомментировал крупную победу над "Амкаром".
Вчера, 3 декабря, футбольный клуб "Уфа" на своем поле обыграл "Амкар" с крупным счетом - 3:0.
Полузащитник ФК "Уфа" Иван Обляков забил третий гол в ворота соперника. Он так прокомментировал ход игры:
- Хорошо готовимся к играм, хорошо тренируемся, все выполняют свою работу - и получается выигрывать.
Следующий матч ФК "Уфа" проведет 10 декабря в Ростове против местного клуба. После 19-ого тура уфимская команда с 27 очками находится на 6 месте в турнирной таблице в чемпионате России по футболу.
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