Иван Обляков: "Уфа" хорошо готовится к играм и получается выигрывать

Полузащитник ФК "Уфа" прокомментировал крупную победу над "Амкаром".

Вчера, 3 декабря, футбольный клуб "Уфа" на своем поле обыграл "Амкар" с крупным счетом - 3:0.

Полузащитник ФК "Уфа" Иван Обляков забил третий гол в ворота соперника. Он так прокомментировал ход игры:

- Хорошо готовимся к играм, хорошо тренируемся, все выполняют свою работу - и получается выигрывать.