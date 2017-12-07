Прокуратура Башкирии подала иск об увольнении главы Илишевского райсовета

Напомним, в 2016 году прокуратура уличила главу района Ильдара Мустафина в сокрытии доходов, тогда депутаты совета по представлению надзорного ведомства объявили Мустафину выговор. Однако спустя шесть дней он был снят председателем совета депутатов Хамитом Узамановым. В свою очередь прокурорские работники потребовали увольнения обоих в связи с конфликтом интересов, уличив их в родстве. В ноябре депутаты совета вновь подняли вопрос о нарушениях антикоррупционного законодательства главой района и вновь объявили ему выговор. Вопрос же Узаманова до сих пор остаётся открытым.