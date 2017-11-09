Главу Илишевского района Башкирии привлекли к ответственности

Депутаты районного совета проголосовали за привлечение Ильдара Мустафина к дисциплинарной ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Депутаты Совета Илишевского района по требованию Межведомственного совета общественной безопасности Башкирии проголосовали за привлечение главы района к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

- В ходе проверки установлено, что при представлении И. И. Мустафиным сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера допущены нарушения антикоррупционного законодательства, - говорится в письме межведомственного совета (имеется в распоряжении редакции).

Совет общественной безопасности - не единственный орган, заинтересовавшийся Мустафиным.

С 2016 года глава Илишевского района попал в поле зрения прокуратуры, тогда сотрудники надзорного ведомства уличили Мустафина в сокрытии доходов и имущества, по этому поводу в Совет было внесено предписание и районные депутаты объявили главе выговор.